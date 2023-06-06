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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İstanbul'da asker uğurlama eğlencesinde dehşet dolu anlar! Dans ederken ateş açtı!
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O anlar kameraya yansıdı! Dans ederken ateş açtı!

İstanbul'da asker uğurlama eğlencesinde demir korkuluklara çıkan bir kişi, müziğin ritmine kendini kaptırarak hem dans etti hem de silahla havaya ateş etti. Kendisini uyaran kadına ise silahı doğrulttu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Sultangazi'de de başka bir kişi çatı katından silahla havaya ateş etti

Son dakika haberler: İstanbul'da asker uğurlama eğlencesinde dehşet dolu anlar! Dans ederken ateş açtı!
DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde, 4 Haziran Pazar Günü cadde üzerinde asker uğurlama eğlencesi yapıldı.

MÜZİĞİN RİTMİNE KENDİNİ BIRAKTI

DHA'da yer alan habere göre eğlenceye katılan bir kişi, demir korkulukların üzerine çıkıp, levha direğine tutunarak çalan müziğin ritmine uyarak dans etmeye başladı.

HAVAYA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Kısa bir süre sonra ise yanındaki tabancayı çıkararak havaya ateş etmeye başladı. Hem dans eden hem de tabanca ile havaya ard arda ateş eden kişiyi, davetliler arasında bulunan kadın uyararak, aşağıya inmesini istedi.

SİLAHI KADINA DOĞRULTTU

Uyarıyı dinlemeyen maganda, tabancayı genç kadına doğrulttu. Bunun üzerine kadın uzaklaştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde ise, ikamet ettiği binanın çatı katında bir süre oyalanan kişi, kısa bir süre sonra elindeki tabanca ile havaya ateş etmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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