O anlar kameraya yansıdı! Dans ederken ateş açtı!

HAVAYA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Kısa bir süre sonra ise yanındaki tabancayı çıkararak havaya ateş etmeye başladı. Hem dans eden hem de tabanca ile havaya ard arda ateş eden kişiyi, davetliler arasında bulunan kadın uyararak, aşağıya inmesini istedi.