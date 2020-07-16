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Anadolu Otoyolu'nda bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde Suriye uyruklu bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Anadolu Otoyolu
AA

Otoyolun Adapazarı gişeleri mevkisinde yol kenarında bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yapılan kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre, ölen kişinin Suriye uyruklu Salem Hamdı (51) olduğu tespit edilirken, cansız beden ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korocuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı. Öte yandan, Hamdı'nın İstanbul'un Esenler ilçesinde ikamet etiği belirlendi.

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