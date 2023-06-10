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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şiddetli sağanak etkili oldu! Birçok şehri sel vurdu!
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Şiddetli sağanak etkili oldu! Birçok kenti sel vurdu!

Şiddetli sağanak yurdun büyük bölümünde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapanırken, tarım alanları da zarar gördü. İşte yurdun farklı köşelerinden sel manzaraları...

Son dakika haberleri: Şiddetli sağanak etkili oldu! Birçok şehri sel vurdu!
DHA / HABERTURK.COM

Yurt genelinde sağanak etkili oldu, birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte sağanağın geride bıraktıkları...

ANKARA- KIRIKKALE YOLUNDA TRAFİK DURDU

DHA'da yer alan habere göre Ankara'da, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonrası Ankara- Kırıkkale Otoyolu'nda sel meydana geldi. Oluşan selin, yol kenarındaki çamur ve kaya parçalarını otoyola sürüklemesi nedeniyle yolun Kırıkkale istikameti araç trafiğine kapandı, kilometrelerce kuyruk oluştu.

'DOKTOR BALIKLAR' ZARAR GÖRDÜ

Sivas'ın Kangal ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kangal Balıklı Kaplıca'nın bulunduğu bölgede de sel meydana geldi. Kaplıcadan geçen ve debisi yükselen dere, toprak ve çamurla kaplandı. Özellikle sedef ve egzama hastalarının geldiği kaplıcada, "doktor balıklar" olarak adlandırılan balıklar da selden zarar gördü.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Konya'nın Derbent ile Kadınhanı ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Edinilen bilgiye göre metrekareye Derbent'te 41, Karapınar'da 27, Kadınhanı'nda ise 13 milimetre yağış düştü.

MALATYA'DA TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Darende Belediyesi'ne ait iş makineleri, kara yolunda temizlik ve yol açma çalışması yaptı. Yolda ulaşım, çalışmanın ardından normale döndü. İlçedeki bazı tarım alanları da su altında kaldı.

MANİSA'DA SU BASKINLARI YAŞANDI

Manisa’nın Demirci ilçesinde etkili olan sağanak sele neden olurken, yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı, yollarda çökme oluştu. Bazı araçların çamura saplandığı selde, bir otomobil ise çökme meydana gelen yolda çukura düştü.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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