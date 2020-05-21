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Olaya ilk müdahaleyi yapan ailesi başarılı olamayınca, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğine haber verildi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, olay yerine giden ekipler, gerçekleştirdikleri titiz çalışma sonucunda küçük Ravzanur’u sıkıştığı yerden kurtardı.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİLER

İtfaiye ekipleri daha sonra küçük Ravzanur’un bacağında sorun olup olmadığını anlamak için ilk kontrolleri yaptı. Ekipler, bacağında ezilme meydana geldiğini anladıkları Ravzanur’u dinlenmesi için ailesine teslim ettiler.

Ravzanur’un ailesi haber vermelerinin ardından kısa sürede olay yerine ulaşan ve hiçbir sorun yaşanmadan kızlarını kurtaran Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

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