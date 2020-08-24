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Son dakika haberi! Samsun'da tek motorlu uçak, gövdesi üzerine indi

Samsun'un Çarşamba Havalimanı'nda korkutan anlar yaşandı. Olayda, iniş takımı açılmayan VI 3 tipi ultralight sınıfı uçak, pistin paralelindeki çim alana gövde üzerine iniş yaptı. Pilot Mesut Göçer, inişten yara almadan kurtuldu

Samsun
DHA

Olay, Samsun'un Çarşamba Havalimanı'nda sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Konya Havalimanı´ndan kalkan tek motorlu ultralight sınıftaki uçağı ile havalanan Pilot Mesut Göçer, Samsun'da kuleden izin aldıktan sonra inişe geçti.

DHA'nın haberine göre, bu sırada meydana gelen arıza nedeniyle uçağının iniş takımı açılmadı. Pas geçerek yükselen pilot, havada yaptığı denemenin ardından sonuç alamayınca mecburi iniş yapacağını belirterek, pist kenarında bulunan ve zaman zaman planör uçuşları için de kullanılan çim alana iniş yaptı.

Bu sırada 'ARFF' olarak adlandırılan itfaiye ve kurtarma ekipleri de alanda hazır bekledi. Uçağının yerde durmasının ardından pilot Göçer, kokpitten çıktı. Pilot Mesut Göçer, inişten yara almadan kurtulurken, uçakta maddi hasar meydana geldi.

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