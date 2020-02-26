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Yunanistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkede ilk koronavirüs vakasını doğruladı. Koronavirüsün Selanik'te İtalya'dan dönen 38 yaşındaki bir kadında tespit edildiği açıklandı.

Habertürk Atina temsilcisi Taki Berberakis, "Şu ana kadar durum kontrol altında. Kadında önemli bir sağlık durumu yok şeklinde telkin edici açıklamalar yapılıyor. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için karantina altına alınan kadının temas halinde olduğu kişiler de birer birer hastanede kontrol altına alınıyor" dedi.