Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu'nun dünkü etabına katılan sporculardan Musa Tanrıverdi, dün saat 17.00 sıralarında dinlenmek amacıyla oturduğu sırada öndeki gruptan koptu. Havanın kararmasıyla yönünü kaybeden Musa Tanrıverdi için Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istendi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları yürütülürken Musa Tanrıverdi'nin yanındaki düdüğü öttürmesiyle yeri tespit edildi. Tanrıverdi'ye yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucunda ulaşılabildi. Sağlık durumu iyi olan Musa Tanrıverdi daha sonra bulunduğu noktadan Adrasan Mahallesi'ne getirildi.

"GEREKEN SÜREDE GELMEDİĞİNİ FARK ETTİK"

Organizasyon sorumlusu Tolga Çözüm, yaptığı açıklamada, "9'uncusu düzenlenen Likya Ultra Maratonu dün Demre- Belören'den start aldı. Bu seneki 100 kilometrelik parkurumuz vardı. Sporcularımız dün geceden beri Demre'den dağa çıkıp Finike'de sahile indi. Sahil boyunca kumsaldan koşuları tamamladıktan sonra Karaöz mevkiine geldiler. Karaöz mevkiinden sonra zorlu olan dağ tırmanış etapları başladı. Karaöz'den Adrasan'a, Adrasan'dan Musadağı'na geçip Çıralı'da zili çalacaklardı. Son 4- 5 tane yarışmacımız bu Karaöz etabında telefonla iletişimin olmadığı bölgedeydi. Kendilerinin süre farkını biz takip edebiliyorduk. Musa arkadaşımızın gereken sürede gelmediğini fark ettik. Daha sonra arkasından gelen arkadaşlarımızla beraber geldiğini düşünerek onların da gelmelerini bekledik. Onlar da geldiklerinde görmediklerini söyleyince sonra arama çalışması başlattık" dedi.

"YAKLAŞIK 2 SAAT SONRA SESLİ TEMAS SAĞLANDI"

Jandarma ekiplerinin Karaöz, UMKE ekibinin de Adrasan tarafından arama yaptığını anlatan Tolga Çözüm, "Organizasyon ekibi ve bölgenin jandarma ekibiyle Adrasan tarafında rotaya giriş yapıldı. Bunun üzerine yaklaşık 2 saat sonra Musa Bey'le sesli temas sağlandı. Kendisi biraz sıvı kaybına uğradığı için dinlenme yolunu seçmiş, kaza geçirmemek düşüncesiyle sesli temas sağlandıktan sonra bir şekilde kendisine ulaşıldı ve sıvı takviyesi yapıldıktan sonra da hep beraber tekrar yola dönüldü" diye konuştu.

"DÜDÜĞÜ VAR GÜCÜMLE ÇALMAYA BAŞLADIM"

Musa Tanrıverdi de şunları söyledi:

"Karaöz tabelası olduğu yerde su noktası vardı. Suyum olduğu için almadım. Ondan sonra bizi oradaki arkadaşlar rota noktası olan Likya Yolu'na yönlendirdi. Gelidonya Feneri'ni arkamıza alıp yukarı doğru çıkmaya başladık. Yanımdaki arkadaşıma 'Bir sonraki su noktasına ulaşamazsak çok sıkıntı yaşarız' dedim, çünkü sıcaklar da başlamıştı. Biz oradan beraber çıkarken arkadaş erken davrandı gitti, ben yalnız kaldım. Suyum azalıyordu. Rota yönünü takip ediyordum. Adrasan'a 15 kilometre tabelası vardı. 10 kilometreye geldim, 8 kilometrenin olduğu yerde zannedersem bir rehber geçti. Ekibiyle rehber bana '2 kilometre sonra su alabileceğin çadırım var' dedi. Mevcut suyumu bitirdim. Ayrıca sodalı su karışımım vardı yedekte. Yürüyüşe devam ederken onu da tükettim. Bu sefer güç kaybına başladım. 24 saattir yemek de yemiyordum. Sonra tabii ki sıvı kaybı yaşadığım için rotamı da şaşırdım. Şaşırınca oradan güç kaybı tamamıyla yaşanıyordu ve hareket etmemem gerekiyordu. Sık sık uyuyordum ve havanın serinlemesini bekliyordum ki hava serinleyince yukarı doğru çıkmayı düşünüyordum çünkü orada telefon çekebilir diye düşünüyordum. Yukarı doğru çıkmak istediğim zaman oradan bir ses duydum ve ben de düdüğüm var gücümle çalmaya başladım. Arkadaşlar bana ulaştı ve ulaşınca su ve gıda takviyesinde bulundu, ilgilendi. Kendime geldikten sonra hep birlikte Adrasan'a kadar indik."