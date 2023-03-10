Grip ve kusma şikayeti vardı! Mısra, 7 yaşındaydı! Büyük acı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Grip ve kusma şikayeti vardı! Mısra, 7 yaşındaydı! Büyük acı!
ABONE OL

Grip ve kusma şikayeti vardı! Mısra, 7 yaşındaydı! Büyük acı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası kusma şikayetiyle hastaneye götürülen 7 yaşındaki Mısra Özkaraman hayatını kaybetti. Reklamlarda ve belgeselde rol alan küçük Mısra'nın tabutuna sarılan anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberleri: Grip ve kusma şikayeti vardı! Mısra, 7 yaşındaydı! Büyük acı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kocaeli İzmit'te, Betül-Muhammet Özkaraman çiftinin çocukları, 28 Haziran İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mısra Özkaraman (7), 3 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle evde dinlenmeye başladı.

ÖNCEKİ GÜN BİRDEN FENALAŞTI

Mısra, Leyla Hanım belgesel filminde, Leyla Atakan'ı canlandıran oyuncu &Ouml;zge Borak ile bu fotoğrafı &ccedil;ektirmişti.
Mısra, Leyla Hanım belgesel filminde, Leyla Atakan'ı canlandıran oyuncu Özge Borak ile bu fotoğrafı çektirmişti.

DHA'da yer alan habere göre hastalık sürecinde durumu iyiye giden Mısra, önceki gün bir anda fenalaştı.

KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Kusma şikayeti nedeniyle ailesinin özel hastaneye götürdüğü Mısra, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu kötüleşen Mısra Özkaraman, bu sabah hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mısra, Başiskele ilçesindeki Döngel Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

ANNE VE BABASI TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Cenazeye Mısra'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Annesi Betül ve babası Muhammet, Mısra'nın tabutuna uzun süre sarılıp ağladı. Cenaze namazının ardından Mısra'nın cenazesi Döngel Mezarlığı'na defnedildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk belirlemelere göre ciğerinde enfeksiyon tespit edilen ve buna bağlı olarak kalbi duran Mısra'nın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

REKLAM FİLMİ VE BELGESELDE ROL ALMIŞTI

Ailenin tek çocuğu olan Mısra'nın reklam filmlerinde ve İzmit Belediye Başkanı merhum Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' belgeselinde rol aldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bingöl'de kapalı cezaevine deprem tahliyesi
GÜNDEM Bingöl'de kapalı cezaevine deprem tahliyesi
MAHŞERE KALMADI | Son dakika haberleri: Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin davasında karar!
GÜNDEM Pınar Gültekin davasında karar!
Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi
GÜNDEM Balkonu çöken bina tahliye edildi
M harfiyle başlayan hayvan isimleri: m harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
GÜNDEM M harfiyle başlayan hayvan isimleri
K harfiyle başlayan hayvan isimleri: k harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
GÜNDEM K harfiyle başlayan hayvan isimleri
L harfiyle başlayan hayvan isimleri: l harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
GÜNDEM L harfiyle başlayan hayvan isimleri
Son dakika: Meclis çalışmalarına devam edecek mi? AK Partili Turan'dan açıklama
GÜNDEM Meclis çalışmalarına devam edecek mi?
Son dakika: Bodrum'da feribot seferlerine iptal! Bodrum-Datça feribot seferleri ne zaman başlayacak?
GÜNDEM Bodrum'da feribot seferlerine iptal
HAVA DURUMU SON DAKİKA: Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 gün sürecek! Balkanlar'dan geliyor!
GÜNDEM Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 gün sürecek! ...
Sakarya'da kahvehanecinin oğlu müşteriye kurşun yağdırdı - Sakarya haberleri
GÜNDEM Kahvehanecinin oğlu müşteriye kurşun yağdırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.