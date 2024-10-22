İstanbul'da kumaş deposunda yangın!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir kumaş deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
KUMAŞ DEPOSUNDAN ALEVLER YÜKSELDİ
AA'da yer alan habere göre Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN BİR İŞ YERİNE SIÇRADI
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.
Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.