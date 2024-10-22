İstanbul'da kumaş deposunda yangın! İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor

Anadolu Ajansı Giriş: 22.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:20 facebook

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