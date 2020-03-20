Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, liglerin ertelenmesi ve koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalar yaptı. Sepil'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda kararı verecek merci, futbol federasyonudur. Bugünkü toplantının birçok amacı vardı, biri tarih konuşmaktı. Tarih vermezseniz, oyuncular ne yapacak, kamuoyu ne yapacak? Finansal olarak bir kriz geleceğini herkes görüyor ama ben sayın başkanın yanına gittiğimde, 18 kulüp başkanının onayıyla gittim. Değişik görüşler olabilir ama 18 kulüp başkanı, şu anda oluşan koşullarda ligleri bekletelim dedik."

"Bir senaryo, liglere başlamak uzayabilir, bu durumda ne yapılacak? Play-off gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir. Düşme olmasın, diğer kulüpler şey olsun var, Avrupa da aynı şeyleri tartışıyor. "Üçüncü senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo. Uluslararası gitmek isteyen oyuncularımız, nasıl olacak? 14 gün orada, 14 gün burada karantina. Nasıl olacak? Mümkün değil. Oyuncu ille de gideceğim diyorsa, kulüpler kendi sistemleri içinde tartışacaklar. Nasıl bir anlaşma ile giderler, kendi tasarrufları. "Her şey normalleşirse, 17 Nisan'da devam edebiliriz"