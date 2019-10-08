Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA HABERLERİ! Meral Akşener'den Trump'a 'İnönü'lü yanıt! - HABERLER

Son dakika: Meral Akşener'den Trump'a 'İnönü'lü yanıt!

HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı destekleyerek, "Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yarmaktır. Trump'ın 'Sadece IŞİD'le savaşabilirsiniz' hadsizliğini yüzüne vurmak zorundasınız" ifadelerini kullandı

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye, ABD ile ilişkilerini güçlü şekilde yürütebilecek güçtedir. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün sözüyle sesleniyorum; 'Yarın yeni bir dünya kurulur Türkiye orada yerini alır'. Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır" dedi. 

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. 

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin konuşan Akşener, "Türkiye'nin devlet geleneği dünya ülkeleri ile ilişkilerini başarı ile yürütebilecek güçtedir. Türkiye, ABD ile ilişkilerini güçlü şekilde yürütebilecek güçtedir. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün sözüyle sesleniyorum; 'Yarın yeni bir dünya kurulur Türkiye orada yerini alır'. Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır. Suyu çıkmış arkadaşlık ilişkileri bunu değiştiremez. Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yarmaktır. Trump'ın 'Sadece IŞİD'le savaşabilirsiniz' hadsizliğini yüzüne vurmak zorundasınız" dedi. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 08.10.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
TEM’de feci kaza: 12 araç birbirine girdi
GÜNDEMTEM’de feci kaza: 12 araç birbirine girdi
SON DAKİKA! FLAŞ OPERASYON! Kuzey Irak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi! - HABERLER
GÜNDEMKuzey Irak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi!
Öğrencilerini kırmızı halıda karşıladı-Haberler
GÜNDEMÖğrencilerini kırmızı halıda karşıladı
KYK burs başvuruları ne zaman? 2019 KYK'dan kredi burs başvuru açıklaması geldi mi?
GÜNDEMKYK burs başvuruları ne zaman?
Son dakika: BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ezber bozan açıklama- HABER
GÜNDEMEzber bozan büyük İstanbul depremi açıklaması!
Ankara'da FETÖ'ye çifte operasyon! İdari yargı sınavlarında usulsüzlük ve ByLock - Haberler
GÜNDEMAnkara'da FETÖ'ye çifte operasyon!
Son dakika... "Gerçek Batuhan'ı 15 Aralık'ta Ermenistan'da görecek!" "Abrahamyan 2. Raundu görmeyecek!"
GÜNDEM"Abrahamyan 2. Raundu görmeyecek!"
Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı ne zaman başlayacak?
GÜNDEMBarış Pınarı Harekatı nedir?
SON DAKİKA HABERLERİ! Habertürk yazarları Suriye operasyonunu yazdı! Kim ne yazdı?
GÜNDEMHabertürk yazarları Suriye operasyonunu yazdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X