AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Haftanin'deki Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren komandolar, teröristlerce kullanılmak üzere geliştirilen doğal bir mağara tespit etti. Mağaranın içinde, hilti kullanılarak tünel açıldığı ve uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi.

AĞIR SİLAH MEVZİİ OLARAK KULLANILIYORDU

AA'da yer alan habere göre PKK'lı teröristler tarafından ağır silah mevzisi olarak kullanıldığı değerlendirilen mağara ve içerisindeki 150 metre uzunluğundaki tünel komandolarca kullanılamaz hale getirildi.