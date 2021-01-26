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Son dakika haberler... Sakarya'nın Hendek ilçesinde paniğe yol açan patlama sesi!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamında duyulan patlamanın nedenini belirlemek için ekipler araştırma başlattı. Düzce ve Eskişehir'de de hissedilen patlamayla ilgili açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sesin bir uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklandığını belirtti

Son dakika haberleri: Sakarya'da paniğe yol açan patlama sesi! - Haberler
Sakarya'da paniğe yol açan patlama sesi!
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DHA

Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu.

DHA'nın haberine göre, patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılmaya başlandı.

SESİN NEDENİ SONİK PATLAMA

Hendek ilçesinde duyulan patlama, Düzce ve Eskişehir'de de hissedildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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