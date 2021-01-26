Sakarya'da paniğe yol açan patlama sesi! 0:00 / 0:00

DHA

Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu.

DHA'nın haberine göre, patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılmaya başlandı.

SESİN NEDENİ SONİK PATLAMA

Hendek ilçesinde duyulan patlama, Düzce ve Eskişehir'de de hissedildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir."