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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sevgiliye demir çubukla bayıltan şiddet!
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Sevgiliye demir çubukla bayıltan şiddet!

İstanbul'da apartmanın içinde sevgilisi Meral K.'yı demir çubukla darp eden Taha O. yakalandı. Taha O. apartmandan kaçarken arkasından koşan Meral K.'nın kanlar içinde yere yıkıldığı anlara güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika haberleri: Sevgiliye demir çubukla bayıltan şiddet!
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DHA

İstanbul'da olay, 3 Şubat günü Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Taha O. ve sevgilisi Meral K. bir süredir aralarında süren sorunları konuşmak için Meral K.'nın oturduğu apartmanda bir araya geldiler.

DEMİR ÇUBUKLA SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Taha O. demir çubuk ile Meral K.'ya saldırdıktan sonra apartmandan çıkmaya çalıştı.

DARBE İLE KANLAR İÇİNDE KALIP YERE YIĞILDI

Şüphelinin peşinden koşan Meral K., apartman kapısı önünde aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sesleri duyan bina sakinleri yerde yatan Meral K.'nın yardımına koştu. Şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Meral K., 7 Mart tarihinde polis ekiplerine müracaat ederek Taha O.'dan şikayetçi oldu. Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin 'kasten yaralama', 'taksirle yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret-tehdit' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından 8 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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