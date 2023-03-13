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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da yerel gazete sahibiydi! Sadettin Erşahin bürosunda ölü bulundu!
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Yerel gazete sahibiydi! Bürosunda ölü bulundu!

İstanbul Avcılar'da, yerel bir gazetenin sahibi olan 75 yaşındaki Sadettin Erşahin, bürosunda ölü bulundu. Polis, Erşahin'in ölümüyle ilgili çalışma başlattı

Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da yerel gazete sahibiydi! Sadettin Erşahin bürosunda ölü bulundu!
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DHA

İstanbul Avcılar'da, yerel bir gazetenin sahibi olduğu öğrenilen Sadettin Erşahin'den (75) yakınları bir süredir haber alamadı.

OFİSTEN KOKU GELMESİYLE FARK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Erşahin'in, Merkez Mahallesi Camii Sokak'taki bürosundan koku geldiğini fark eden çevredekiler polise ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

Çilingir ile kapıyı açan ekipler, Erşahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Erşahin'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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