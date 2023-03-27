Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 can kaybı var

Kazada iki otomobildeki 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle TEM Otoyolu'ndaki trafik, her iki istikamette tek şeritten sağlanıyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkisinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir hafriyat kamyonunun 2 otomobile çarptığı aktarıldı.

Kazada, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 3 vatandaşın da yaralandığı belirtilen açıklamada, kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği, her iki istikamette trafiğin tek şeritten sağlandığı kaydedildi.