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HaberlerGündemSON DAKİKA HABERİ! Haftanin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Haftanin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika haberine göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Siirt'in Pervari ilçesinde de düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

PERVARİ'DE OPERASYON

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. 

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