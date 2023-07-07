Harçlarda ve vergilerde artış kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARIN KULLANIM HARCINDA ARTIŞ

Trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutuldu.

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"Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı (IMEI kayıt ücreti)" ise 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri şu şekilde artış gösterdi:

2012: 100 TL

2013: 115 TL

2014: 119.5 TL

2015: 131.5 TL

2016: 138.5 TL

2017: 149.2 TL

2018: 500 TL

2019: 1500 TL

2020: 1838.7 TL

2021: 2006 TL

2022: 2732 TL

2023 Ocak: 6.091 TL

2023 Temmuz: 20.000 TL

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

ŞANS OYUNLARI

Öte yandan at yarışlarında yüzde 14, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 oranında artış yapıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.