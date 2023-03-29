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Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangında ölü sayısı 3'e yükseldi

İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz hafta sonu Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan feci yangında can kaybı 3'e yükseldi. Öte yandan yaşamını yitirenlerden 66 yaşındaki Hayri Karakaş'ın Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu öğrenildi

Son dakika: Hastanedeki korkunç yangında ölü sayısı artıyor! - Haberler
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DHA

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 66 yaşındaki Hayri Karakaş'ın Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Mart tarihinde gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden yangın sonrasında yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yangın nedeniyle yoğun bakım servisinde yatan 18 kişi çevre hastanelere sevk edilmişti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Yangın nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Yeditepe Üniversite Hastanesine sevk edilen 2 kişi daha yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimleri Hayri Karakaş (66), Mehmet Kamil Güner (54) ve İsmail Arslan (52) olarak açıklandı.

EMEKLİ KONSOLOSLUK ÇALIŞANI VE ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerden Hayri Karakaş'ın New York Türkiye Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu öğrenildi. Hayri Güler'in rektum kanseri tanısıyla yangından 3 gün önce Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybeden Mehmet Kamil Güler'in ise sosyal bilgiler öğretmeni olduğu öğrenildi. Yangın sonrasında çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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