Hatay'da portakal bahçesinde uyuşturucu alışverişi: 175 kilogram kimyasal uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi
Hatay'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 1 milyon 50 bin adet Captagon üretiminde kullanılabilecek yaklaşık 175 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi
Hatay'da portakal bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı ihbarı alan polis ekiplerinin 2 farklı noktaya yaptığı operasyonlarda 175 kilogram kimyasal uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
PORTAKAL BAHÇELERİ ARASINDA ALIŞVERİŞ BİLGİSİ GELDİ
İHA'daki habere göre; Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Dörtyol Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada uyuşturucu tacirlerinin Dörtyol ilçesi İcadiye Mahallesi'nde portakal bahçeleri arasındaki arazide alışveriş yapacağı bilgisi alındı.
DRON DESTEKLİ OPERASYON YAPILDI
Şüphelilere yönelik portakal bahçesinde ve Erzin ilçesinde bir depoya dron destekli operasyon yapıldı.
ADRESLERDE ARAMALAR YAPILDI
Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 50 bin adet Captagon uyuşturucu hap üretiminde kullanılabilecek yaklaşık 175 kilogram kimyasal uyuşturucu ham maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan N.B., savcılıkta alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Firari şüpheliler O.G. ve M.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
