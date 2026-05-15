İHA'daki habere göre; Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırım işgalinin önüne geçmek ve sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri tarafından; Özerli Mahallesi'nde bulunan işletmelere yönelik kaldırım işgali, ruhsat ve gıda son kullanım tarihi denetimleri gerçekleştirildi.

"KALDIRIN DEMİŞTİM"

Denetimlerde raflarda bulunan ürünler denetlendi ve kaldırım işgali yapan esnaf uyarıldı. Bir markette dolapta bulunan yoğurdun son kullanma tarihinin geçtiği fark edilince işletme sahibi, "Sabah muhabbetini yaptık, kaldırın diye söylemiştim" şeklinde kendini savundu.

Zabıta Müdürü ise, "Ben bunu rafta bulursam o yaptığınız muhabbet bir işe yaramıyor" diyerek esnafa uyarıda bulundu.

"BUNUN SORUMLUSU SENSİN"

Denetimlerde toplum sağlığının önemi için etiket bulunan ürünlerin raflarda olması gerektiğine dikkat çeken Zabıta Müdürü, "Vatandaş yürüyemiyor, orayı da kaldıracağım. Süt ürünlerinin son kullanma tarihleri geçmiş, süt ürünlerinin bir gün öncesinde kontrolünü yapın ve kaldırın. Ben bunu rafta bulursam o yaptığınız muhabbet bir işe yaramıyor. Bunların hepsi paketlenmiş. Bunların ne zaman üretildiği, paketlenme tarihi ve son kullanma tarihi hiçbir şey yok. Bunların satışı böyle olmaz, ben ne bileyim bunların bozuk olmadığını. Açıkta birçok ürün satıyorsun, bunlar bana sağlıklı gelmedi. Aldığın ürünlerin toptancısının takibini yapacaksın. Bunu alıp, iş yerine koydun mu bunun sorumlusu sensin" dedi.