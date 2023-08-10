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        Haberler İş-Yaşam Son dakika: Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

        Haziran ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 9.6 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 10:02
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        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
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        TÜİK haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre haziranda işsizlik oranı mayıs ayına göre 0.1 puan artarak yüzde 9.6 oldu.

        İşsiz sayısı ise haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişiye ulaştı.

        İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0.6 puan azalarak yüzde 47.8'e geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 65.2 iken kadınlarda yüzde 30.8 olarak gerçekleşti.

        GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 18.6

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.2 puanlık artış ile yüzde 18.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15.4, kadınlarda ise yüzde 24.2 olarak tahmin edildi.

        GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 24.2

        Geniş tanımlı işsizlik oranı olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1.7 puanlık artış ile yüzde 24.2 oldu.

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