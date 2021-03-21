Çatıdaki şüpheliden çifte cinayet çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Çatıdaki şüpheliden çifte cinayet çıktı! -Haberler
ABONE OL

Çatıdaki şüpheliden çifte cinayet çıktı! Polisin dikkati ile 2 yıl önceki cinayette çözüldü

Antalya'da evinde ölü bulunan Kamile Saraç'ın ziynet eşyaları için öldürüldüğünü belirleyen polis, araştırmayı derinleştirince iki yıl önce işlenen başka bir cinayeti de çözdü. Polisin dikkatini çeken iki olay arasındaki benzerlikle ortaya çıkardığı diğer olaya ilişkin şüphelinin itirafı ile 96 yaşındaki Şerife Sönmez cinayetiyle ilgili diğer şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Çatıdaki şüpheliden çifte cinayet çıktı! -Haberler
Çatıdaki şüpheliden çifte cinayet çıktı!
0:00 / 0:00
İHA

Antalya'da evinde ölü bulunan kadının ziynet eşyaları için öldürüldüğünü belirleyen polis, iki yıl önce işlenen başka bir cinayeti de çözdü. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

17 Mart günü Elmalı ilçesinde Kapmescit Mahallesi Avdanlar Sokak'ta çatıda gezen şüpheli şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, pencerenin camını kırarak eve girdiğinde Kamile Saraç (57) isimli kadını hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan incelemede evin tavanındaki kapağın açık olduğu, çatıdaki kiremitlerin kırılarak ikamete girildiği belirlendi.

BABASINA AİT İKAMETTE YAKALANDI

Kamile Saraç'ın yapılan otopsisinde boyun kısmına yapılan bası sonucu öldüğü tespit edilince Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan araştırmada cinayeti Uğur K.'nin (31) işlediği tespit edildi. Şüpheli, Elmalı ilçesi Kuzköy Mahallesi'nde babasına ait ikamette yakalandı. Uğur K., ifadesinde Kamile Saraç'ı boğarak öldürdüğünü, sobalı odanın içindeki halının altından bin liradan fazla parasını aldığını ve evde yangın çıkarmaya çalıştığını itiraf etti.

2 YIL ÖNCEKİ CİNAYET DE ÇÖZÜLDÜ

Olayla ilgili Uğur K.'nin işlemleri sürdüğü sırada 14 Ocak 2018 tarihinde Elmalı ilçesi Kapmescit Mahallesi Dr. Ömer Efendi Sokak'ta yangın neticesi kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen Şerife Sönmez'in (96) evde ölü bulunması olayıyla son olay arasında benzerlik bulunduğu tespit edildi. Uğur K. yapılan görüşmede, 2018 yılında meydana gelen olayda ölen Şerife Sönmez'in ikametine hırsızlık amaçlı Ali K. (38) ile birlikte girdiklerini söyledi.

Uğur K., Şerife Sönmez'in olay sırasında uyuduğunu, Ali K’nin kadının yatağının altından içinde para olan keseyi aldığını, bu sırada kadının uyanarak bağırmaya başladığını, Ali K.'n elleriyle kadının ağzını kapatarak boğazını sıkmaya başladığını, kadının hareketsiz kalarak yere yığıldığını, sonra Ali K.’nin evin içerisinde bulunan elektrikli sobayı devirerek ikamet içerisinde yangın çıkardığını, daha sonra evden para kesesini de alarak kaçtıklarını itiraf etti.

Kese içerisinde 3 bin 750 TL olduğunu söyleyen Uğur K., bu paranın bin TL’sini kendisinin, 2 bin 750 TL'sini Ali K.'nin alarak paylaştıklarını anlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından diğer şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Bursa'da kaza yapan araçta şoke eden görüntü! - Haberler
GÜNDEMKaza yapan araçta şoke eden görüntü!
Son dakika: Dört kent için fırtına uyarısı! - Haberler
GÜNDEMDört kent için fırtına uyarısı!
Taş ve sopalarla iş yerine saldırdılar! - Haberler
GÜNDEMTaş ve sopalarla iş yerine saldırdılar!
SINIR DEĞİŞTİ! Resmi Gazete'de yayımlandı: 2 ilin sınırı değişti
GÜNDEM2 ilin sınırı değişti
Son dakika: Alevlerden kaçıp terasa sığındılar! - Haberler
GÜNDEMAlevlerden kaçıp terasa sığındılar!
11 GÜNLÜK MÜCADELE! Son dakika! Hatice Yıldız Kadınlar Günü'nde bıçaklanmıştı! 11 gün sonra acı haber
GÜNDEMKadınlar Günü'nde bıçaklanmıştı! 11 gün sonra acı ...
Göklerde +1 mutluluk!
GÜNDEMGöklerde +1 mutluluk!
Açık Lise sınavları ne zaman 2021? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? AÖL sınav tarihleri
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Bakan Soylu'dan kadın cinayeti açıklaması
GÜNDEMBakan Soylu kadın cinayetleri oranlarını paylaştı
BASKIN! Son dakika: İstanbul jandarmasından '10 numara' baskın! Kargo araçlarına satıyormuş
GÜNDEMİstanbul jandarmasından '10 numara' baskın