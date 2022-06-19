Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, merakla beklenen 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. HSK 1. Dairesince son şekli verilen kararname ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirilirken gözler Görev yeri değişen hakim ve savcılar listesine çevirldi. İşte, HSK yaz kararnamesi ile 2022 Görev yeri değişen hakim ve savcılar listesi...