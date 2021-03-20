Huzur uygulamasında 1311 kişi yakalandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaHuzur uygulaması... SON DAKİKA: Huzur uygulamasında 1311 kişi yakalandı!
ABONE OL

Huzur uygulamasında 1311 kişi yakalandı!

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten, 60 bin 633 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 1311 kişi yakalandı

Huzur uygulaması... SON DAKİKA: Huzur uygulamasında 1311 kişi yakalandı!
Huzur uygulamasında 1311 kişi yakalandı!
0:00 / 0:00
AA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı.

DENETİM GÜN BOYU SÜRDÜ

AA'da yer alan habere göre uygulama, 10.00-12.00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol kontrol uygulaması şeklinde, 15.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 19.00-21.00 saatleri arasında alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevresinde geniş çaplı önlem ve denetim faaliyeti biçiminde gerçekleştirildi.

60 BİN 633 PERSONEL UYGULAMAYA KATILDI

7 bin 783 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 36 bin 240 emniyet, 23 bin 557 jandarma ve 836 sahil güvenlik olmak üzere toplam 60 bin 633 personel görev aldı. Uygulamada, 248 dedektör köpekten de yararlanıldı.

89 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce 6 bin 17 metruk bina kontrol edildi, 52 umuma açık iş yerine işlem yapıldı ve 7 iş yeri kapatıldı. Denetimlerde, 44 bin 972 umuma açık iş yerinin salgın koşullarında alınan tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 1311 kişinin yakalandığı uygulamada, 9'u çocuk 16 kayıp kişi bulundu. Uygulamada, 364 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 89 kişi gözaltına alındı.

ARANAN 119 ARAÇ BULUNDU

Ekiplerin kontrol ettiği 183 bin 899 araçtan 5 bin 798'ine işlem yapıldı. Aranan 119 araç bulunurken, 964 araç trafikten men edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 543 paket kaçak sigara, 183 kilo 850 gram kaçak tütün ve 54 litre kaçak/sahte içki elde geçirildi.

Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 79 işletmeye işlem yapılırken 1384 kişiye tedbirleri ihlalden adli veya idari işlem uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Jandarma astsubay alımı 2021 şartları neler? Jandarma astsubay alımı başvuru tarihi ve başvuru kılavuzu
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? 20 Mart Hangi illerde seyahat yasağı kalktı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
Açık Lise sınavları ne zaman 2021? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? AÖL sınav tarihleri
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman yapılacak?
AŞI RANDEVU ALMA: 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMMHRS aşı randevusu nasıl alınır?
BİBER GAZIYLA SOYGUN! Son dakika: Bankadan 90 bin TL'yi alıp kaçtı!
GÜNDEMBiber gazıyla soygun! 90 bin TL'yi alıp kaçtı!
ABD plakalı araçla Sefaköy'de makas atan Irak'lı sürücü yakalandı - Haberler
GÜNDEMABD plakalı araç ortalığı karıştırdı!
Suriye'de teröre darbe! Son dakika: 14 terörist öldürüldü
GÜNDEMTerör örgütü PKK'ya darbe! 14 terörist öldürüldü!
HELAL OLSUN! Yanan köyde duygulandıran karar! - Haberler
GÜNDEMYanan köyde duygulandıran karar!
Son dakika deprem haberleri: Erzincan sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi
Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü - Haberler
GÜNDEMBursa'da kafe çöktü faciadan dönüldü!