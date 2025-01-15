İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir araya geldi.

Görüşme Ankara'da saat 18'de başladı.

İBB Başkanı İmamoğlu ile Bakan Işıkhan arasındaki gündem maddesinin belediyelerin SGK borçlarına yönelik olması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN: NAZİK ZİYARETİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.