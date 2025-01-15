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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu ile Bakan Işıkhan görüştü - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile Bakan Işıkhan'la görüştü

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 15.01.2025 - 19:36
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        İmamoğlu ile Bakan Işıkhan'la görüştü
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir araya geldi.

        Görüşme Ankara'da saat 18'de başladı.

        İBB Başkanı İmamoğlu ile Bakan Işıkhan arasındaki gündem maddesinin belediyelerin SGK borçlarına yönelik olması bekleniyor.

        BAKAN IŞIKHAN: NAZİK ZİYARETİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

        Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.

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