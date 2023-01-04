İBB Başkanı İmamoğlu'ndan terör soruşturması açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturması hakkında açıklama yapıyor. İmamoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Sayın Bakan 'Yetkim yok' dedi. İzmir Valiliği, 14 Temmuz 2020'de bazı belediye çalışanlarının arşiv araştırmasında sorun buluyor. Valilikteki komisyon bu bilgiyi İçişleri Bakanı'na gönderiyor, Bakan olur veriyor. Bu karar 24 Ağustos'ta da belediyeye tebliğ ediliyor. Süreç tamamlanınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri, Bakan'ın 'Yetkimiz yok' dediği belediyede 15 işçi işten çıkarılıyor.

Yasaya göre işten çıkarma İçişleri Bakanı'nın 'oluru' ile oluyor dedik. Buradan sormak istiyorum; hani yetkiniz yoktu? Olmayan yetkinizi kullanıp 15 kişiyi işten çıkardınız? Şimdi Bakan Bey bir toplantı yapıp İBB için 8 ay boyunca bu yetkisini kullanmayıp görevini ihmal ettiğini açıklamalı. Siz bizim şirketler dahil tüm personelimizi hem savcılığa giden rapor da hem beyanınızda kamu görevlisi ilan ettiniz. Yani, yetkinizi kullanabilirdiniz. Bakan'ın görev ihmalini resmi bir belgeyle kanıtlamış durumdayız. Takipçisi olup, burada bırakmayacağız, hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı duyuruyorum.