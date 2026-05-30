        Haberler Gündem Politika Son dakika: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz" | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı; hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir" dedi

        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 10:12 Güncelleme:
        "Yolları denetlemiyor, sizi koruyoruz"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı süresince yürütülen trafik denetimlerinin amacının ceza kesmek değil, vatandaşların sevdiklerine güvenle ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmaktır" dedi.

        ANKA'daki habere göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı süresince yürütülen trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı. açıklama yaptı. Çiftçi, şunları söyledi:

        "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır. Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı; hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil; onun canını, yolunu ve yuvasına kavuşma umudunu koruyan güçtür. Çünkü bizim önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmaktır."

