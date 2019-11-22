İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de düzenlenen harekatlarla terörden arındırılan bölgelerin huzurlu bir ortama kavuşturulduğunu anımsatarak, "Vallahi Amerika, Almanya, İngiltere bunu yapamaz. Yıllarca Afrika'yı Asya'yı sömürdüler. Oraları neredeyse boş bir çuval gibi bıraktılar. Biz bir yeri sömüren bir devlet olmadık hiçbir zaman. Allah'tan korkar, medeniyetimizden çekiniriz." dedi.

Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikasının açılışına katıldı.

Bakan Soylu, törendeki konuşmasında, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın önemli bir dönemden geçtiğini söyledi.

Şili'den Irak'a, Venezuela'dan Afganistan ve Pakistan'a kadar dünyanın her noktasında bir karmaşanın olduğunu aktaran Soylu, "Dünyadaki toplumsal, ekonomik ve sosyal olayları görüyoruz. Bunları bu güzel topraklara bir şekilde taşımak isteyenler var. Yıllardan beri ekonomik saldırılar, 15 Temmuz, aramızdaki zenginlikleri aramızdaki sorunlara dönüştürmek isteyenler var. Ama tüm bunların yanında o kadar güzel şeyler de var ki. Burada sadece bir fabrikanın açılışına ev sahipliği yapıyor değiliz, aslında bir hikayeye şahitlik yapıyoruz, aynı zamanda Türkiye'nin büyük dönüşümüne şahitlik ediyoruz." diye konuştu.

Yapılan tesisin büyüklüğüne işaret eden Soylu, ülkede birileri umutsuzluğu ve istikrarsızlığı körüklemek isterken böyle bir yatırıma girişmenin de kolay olmadığını vurguladı.

Soylu, Suriye'nin geldiği durumun çok açık görülebildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bunu en iyi hisseden insanlar sizlersiniz. Geçmişte, Suriye istikrar içindeyken durumu en iyi hisseden de sizlerdiniz, bugün istikrarsızlık içerisinde olduğunu da en iyi hisseden sizlersiniz. Allah'ını seven söylesin, Gaziantep ile Halep, Şam arasında ne var? Aynı kardeşlerin, aynı ticaret aklının olduğu, aynı komşuluk, kültürün birlikte yüzlerce yıl bir arada yaşandığı ve bunun sürdürülebilir olduğunu herkesin gördüğü bir coğrafyadayız. Bizi hangi sınır birbirimizden ayırır? Ne yapmalıydık? Yıllardır ticaret, komşuluk yaptığımız, birbirimize kız alıp verdiğimiz insanlara sırtımızı mı dönecektik? Müslümanlığımız, insanlığımız ve kardeşliğimiz tartışılmaz mıydı? Yüzlerce yıl önce gelen Musevilere mi sırtımızı dönecektik? Bulgaristan'dan gelenlere mi sırtımızı döndük? Allah'ınızı severseniz kime sırtımızı döndük? Geçmişi düşünün, önceden daha mı zengindik de insanlara kucak açtık? Bugünkü gibi 10 bin dolar kişi başına düşen gelir seviyemiz mi vardı? Ayaklarımızın mecali bugünkü gibi güçlü müydü? Bugün olduğu gibi dünyanın en çok yardım yapan ülkelerinden biri miydik, hayır. Rahmetli Menderes, Yugoslavya'dan, Bulgaristan'dan 10 binlerce insana Türkiye'de ev verdi. Biz bugün nasıl büyük bir milletiz? Nasıl Amerika üzerimize oynuyor da yıkamıyor? Nasıl Avrupa üzerimize oynuyor da bizi yıkamıyor? Etrafımızdaki coğrafyada her türlü fitne ortaya dökülüyor da bizi yıkamıyorlar. Neden? Çünkü biz bütün coğrafyalardan sıkıntıya düşenleri hangi anlayıştan, kökenden olursan olsun kucaklamaya çalıştığımız için. Biz Allah'ın emrettiğini yapıyoruz. Üç kuruş para kazandığımız için insanlığımızı unutmadık."

Türkiye'yi ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin bu olduğunu anlatan Soylu, "Önemli olan Allah'ın gönlünü yapmaktır. Biz bugün buna talibiz. Çünkü belalardan ve musibetlerden bizi kendi gücümüz koruyacaktır. Yaratılmışların en şereflisi olarak Cenabı Allah'a olan hürmetimiz bizi koruyacaktır. Biz millet olarak bu hürmeti gösterdiğimiz sürece ayaklarımızın üzerinde duracağız. İddiamız bu. Başka bir iddia sahibi değiliz. Bugün bu yaptıklarımızın tamamı, dünyada kalma imtihanımızı başarıyla geçmektir." ifadelerini kullandı.

"DÜNYAYA ÇOK İYİ BİR ÖRNEK VERİYORUZ"

Soylu, Türkiye'nin önünde çok iş olduğunu ve işe aslında daha yeni başlandığına dikkati çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye, Irak düzelecek. İran istikrara kavuşacak. Balkanlar, Afganistan, Pakistan'da yarından emin olmayan çocuklar, bombalar altında çocuğunu korumak için üzerine kapanan anneler tüm bunlar düzelecek. Ama bu süreçte dünya ve Avrupa tarihi yazacak ki bunda bugünkü Türkiye pay sahibi olacak. Sadece bunların düzelmesinde değil, inşasında ve imarında, devlet olarak ortaya koyduğumuz tecrübede pay sahibi olacağız. O yüzden öğrencilerimizi çok başarılı yapmalıyız. O yüzden mühendislerimiz çok başarılı olmalı. Bugün biz dünyaya çok iyi bir örnek veriyoruz. Hemen yanı başımızda Cerablus, Rai, Çobanbey, Azez, Mare, El Bab, Afrin, istikrarsız bir ortamın bir huzur ortamına nasıl getirileceğini ortaya koyduk. Vallahi Amerika, Almanya, İngiltere bunu yapamaz. Yıllarca Afrika'yı Asya'yı sömürdüler. Oraları neredeyse boş bir çuval gibi bıraktılar. Biz bir yeri sömüren bir devlet olmadık hiçbir zaman. Allah'tan korkar, medeniyetimizden çekiniriz."

Türkiye'nin ortaya koyduğu iradenin hafif bir sarsılması halinde bugün bölgenin çok daha farklı olabileceğini anlatan Soylu, millete müteşekkir olduklarını ve şu an 3 milyon 684 bini Suriyeli olmak üzere toplam 5 milyon yabancının Türkiye'de bulunduğunu kaydetti.

"ARKADAŞLARIMIZ ÇOK GÜZEL BİR SORGU ORTAYA KOYDU"

Kurtuluş Savaşı döneminde komşu ülkelerdeki kadınların kollarındaki altınlarını satıp cepheye gönderdiğini anımsatan Soylu, "Şu anda Türkiye'nin en büyük bankalardan birinin sermayesi de o günlerden artan parayla kurulmuş bir bankadır. Ben bugün komşularımız için bunları çıkıp söylüyorsam yüzlerce yıl sonra da komşularımızın evlatları da aynı bu cümleleri bizim milletimiz için söyleyecek. Allah bu milleti, asaletinden ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, konuşmanın ardından bir gazetecinin "DEAŞ'lı bombacının" yakalanmasına ilişkin sorusuna, "Arkadaşlarımız çok güzel bir sorgu ortaya koydular, devamı gelecek inşallah." diye yanıt verdi.

Bakanlar Soylu ve Gül, konuşmaların ardından beraberlerindeki Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yatırımcı iş adamı Gazi Yılmaz ve diğer ilgililerle açılışı gerçekleştirip tesisi gezdi.