        Son dakika: İçişleri Bakanlığı 41 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu

        İçişleri Bakanlığı 41 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu

        İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlunun yakalandığını ve ülkemize iadelerinin sağlandığını duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 10:57 Güncelleme:
        41 suçlu Türkiye'ye gönderildi

        İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlunun yakalandığını ve ülkemize iadelerinin sağlandığını duyurdu.

        İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 23, ulusal seviyede aradığımız 18 Suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu; Gürcistan 27 kişi, Bulgaristan 5 kişi, Almanya'dan 2 kişi, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'dan ülkemize geri getirildi." dedi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı

        görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerimizin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtıkları tespit edilen şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen etkin operasyonel iş birliği neticesinde yakalanarak ülkemize iade edildi.

        Bakanlık, açıklamanın devamında, yakalanan suçlular hakkında detaylarından bahsederek şu bilgileri verdi:

        "Yapılan çalışmalar neticesinde aralarında organize suç örgütü yöneticilerinin de bulunduğu kırmızı bültenle aradığımız 23, ulusal seviyede aradığımız 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu; Gürcistan 27 kişi, Bulgaristan 5 kişi, Almanya'dan 2 kişi, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'dan ülkemize geri getirildi.

        Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahısların (23);

        • B.K.: Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye

        teşebbüs, nitelikli yağmaya teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurma ve mala zarar verme,

        • S.D.: Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, basit yaralama, mala zarar verme,

        ruhsatsız silah bulundurma, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs,

        • M.K.: Uyuşturucu madde ticareti ve kasten öldürme,

        • U.K.: Dolandırıcılık,

        • A.K.Ç.: Hakaret, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme ve ruhsatsız mermi bulundurma,

        • H.C.: Hırsızlık,

        • G.K.Ö.D.: Uyuşturucu madde kullanma ve hırsızlık,

        • M.K.: Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

        • B.Y.: Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah taşıma,

        • R.A.: Uyuşturucu madde ticareti,

        • D.K.: Sahte banka veya kredi kartı kullanarak yarar sağlama,

        • T.G.: Kasten öldürmeye teşebbüs,

        • H.K.: Uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız silah bulundurma ve konut dokunulmazlığını ihlal,

        • R.K.S.: Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık,

        • E.O.: Kasten yaralama, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma,

        • A.G.: Kasten öldürmeye azmettirme,

        • Ü.D.: Silahlı terör örgütüne üye olma,

        • T.S.: Kadına karşı kasten öldürme,

        • B.A.: Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma,

        • S.A.: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

        • R.R. ve S.K.: Uyuşturucu madde ticareti,

        • Ö.G.: Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçlarından arandıkları tespit edildi.

        Ulusal seviyede aranan şahısların ise (18);

        • E.Z.: Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme ve Cumhurbaşkanına hakaret,

        • Y.Ş.: Güveni kötüye kullanma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit

        yaralama, dolandırıcılık ve örgüt üyeliği,

        • M.Ş.A., K.A. ve M.C.: Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık,

        • M.H.A.: Silahla tehdit, basit yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme,

        • M.E.K. ve U.A.: Uyuşturucu madde ticareti,

        • H.K.: Suçluyu kayırma ve alkollü/uyuşturucu etkisi altında araç kullanma,

        • Y.Y. ve Ü.K.: Uyuşturucu madde,

        • V.T.: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve güveni kötüye kullanma,

        • K.A.: Kendini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık,

        • S.A.M.: Cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve

        hükümlü/tutuklunun kaçması,

        • U.Ö.: Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs,

        • Ö.G.: Kasten yaralama ve kasten öldürme,

        • Ü.Ö.: Uyuşturucu ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, örgüt kurma ve resmî

        belgede sahtecilik,

        • M.Z.: Fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından arandıkları belirlendi.

        Emeği geçen Daire Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

