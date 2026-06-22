İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 114 milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerden; 38’i tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Açıklamanın devamında, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.