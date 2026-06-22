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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'Yasa Dışı Bahis' operasyonu: 38 tutuklama - haberler

        Bakanlık açıkladı! Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'Yasa Dışı Bahis' operasyonu: 38 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        114 milyonluk bahis operasyonu

        İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 114 milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Şüphelilerden; 38’i tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi.

        Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

        Açıklamanın devamında, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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