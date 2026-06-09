Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri Bakanlığı haberler: 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 974 gözaltı

        69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 974 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 974 şüpheli yakalandı, 381'i tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 13:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        69 ilde operasyon: 974 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, "uyuşturucu madde satıcılarına" yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını bildirdi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, son bir haftada 69 ilde operasyonlar düzenlendi.

        3 bin 659 personelin katıldığı operasyonlarda, 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği kullanıldı.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 974 şüpheliden 381'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızgın tereyağının Mercan'ın üzerine döküldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

        İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2025 yılında ailesiyle birlikte yemek yediği döner restoranında üzerine kızgın tereyağı dökülen Mercan Demirkol'un (2) ağır yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Genç kadın ölü bulundu! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı!
        Genç kadın ölü bulundu! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı!
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!