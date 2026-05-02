        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 16 ilde 16 suç örgütüne operasyon: 105 şüpheli tutuklandı

        İçişleri Bakanlığı'ndan 16 ilde 16 suç örgütüne operasyon: 105 şüpheli tutuklandı

        Organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 198 şüpheliden 105'i tutuklandı.

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 12:04 Güncelleme:
        16 ilde 16 suç örgütüne operasyon

        İçişleri Bakanlığı, 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 198 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 105'inin tutuklandığını, 75'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

        Anka'da yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi.

        Buna göre, 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 198 şüphelinin yakalandı, şüphelilerden 105'i tutuklandı, 75'inin hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin toplam 3,5 milyar TL'lik hesap hareketinin bulunduğu tespit edildi.

        Açıklamada, şüphelilerin farklı illerde çeşitli suç faaliyetleri yürüttüklerinin belirlendiği ifade edildi. Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun’da sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı; Adana ve Muğla'da baskı ve tehditle işletmelerden maddi kazanç sağlanmaya çalışıldığı; Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretinin organize şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

        Sinop’ta internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve yasa dışı para transferlerine aracılık edildiği, Tunceli’de resmi belgede sahtecilik, Manisa’da silah kaçakçılığı, Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis'te ise tefecilik suçlarının işlendiğinin tespit edildiği bildirildi.

        Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 24 taşınmaz, 16 taşınır ve bin 60 banka hesabına el konulduğu belirtilirken, şüpheliler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

