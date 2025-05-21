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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İçişleri'nden Tunceli Valisi açıklaması | Son dakika haberleri

        İçişleri'nden Tunceli Valisi açıklaması

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:07
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        İçişleri'nden Tunceli Valisi açıklaması
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        İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alındığını, yerine vekaleten Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın görevlendirildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir" denildi.

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