İçişleri'nden Tunceli Valisi açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir" denildi
Giriş: 21.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:07
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alındığını, yerine vekaleten Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın görevlendirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir" denildi.
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