Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsünün annesi Emel Kalfa yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsünün annesi Emel Kalfa yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Bileciler Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. (22) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen H.B. (51) yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazada iki aracın sürücüsü A.K. ve H.B. ile Emel Kalfa, Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı. Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsünün annesi Emel Kalfa, hastanede kurtarılamadı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar geri geliyor! Hangi illere kar yağacak?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde sıcaklıkların düştüğünü belirterek, kar yağışı beklenen illeri açıkladı

        #sakarya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi