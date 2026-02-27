Canlı
        Son dakika: İki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var! | Son dakika haberleri

        İki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var!

        İstanbul Avcılar'da İBB sosyal tesisi durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı

        İki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var!

        Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Beylikdüzü istikametinde ilerleyen iki metrobüsten biri, İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na yakın bölgede önündeki metrobüse arkadan çarptı.

        Kaza sonucu metrobüslerde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralı yolcuları ambulansa alarak sağlık kontrollerini yaptı. Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette metrobüs kuyruğu oluştu.

        Hasar gören metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

