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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir" - haberler | Son dakika haberleri

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir"

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 15:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Netanyahu'ya tepki: "Tam anlamıyla hadsizlik"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında İsrail'e yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın sözlerine İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medya hesabından yanıt verirken, bunun üzerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Netanyahu'nun söylemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Duran'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Gazze'de ve Batı Şeria’da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkûm eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir.

        Gazze’de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye’ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir.

        İftira ve propaganda, gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkûm olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, mazlumların sesi olmaya; hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir."

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