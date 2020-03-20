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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. İşte ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları...

Koronavirüs
AA

İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 242 bini geçtiği, 9 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 86 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

 

 

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