Habertürk yazarı Çetiner Çetin, TSK'nın birkaç gün içerisinde başlaması beklenen Suriye operasyonunda kritik noktalardan birisi olan Akçakale'deki obüs mevzilerini inceledi.
İLK ATIŞ BURADAN OLACAK
Çetin, obüs birliklerinin önümüzdeki 48 saat içerisinde talimat gelmesi halinde Akçakale'deki mevzilerden ilk atışları gerçekleştireceğini belirtti.
Daha önce Afrin, Cerablus ve El Bab operasyonlarında obüslerin aktif olarak kullanıldığını hatırlatan Çetin, TSK'nın obüs atışlarıyla alan hakimiyeti sağladığını, ardından da sahaya kara birlikleri girdiğini kaydetti.
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