Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Tuzla belediye başkanı itirazı üzerine, İmamoğlu 15 Aralık'ta hakaret davasında yeniden yargılanacak - Güncel haberler

        Tuzla belediye başkanı itiraz etti, İmamoğlu 15 Aralık'ta yeniden yargılanacak

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraat ettiği davada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın itirazı üzerine yeniden yargılanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Hakaret' davasında yeniden yargılanacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı.

        DHA'nın haberine göre "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında karar geçtiğimiz günlerde çıktı.

        Basit yargılama usulü ile dosya üzerinde yapılan yargılamada İmamoğlu beraat etti. Beraat kararının ardından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatı itiraz etti.

        "YUHALANMASININ ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDECEK EYLEMLER"

        İtiraz dilekçesinde Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın olay günü kürsüde yaptığı konuşmanın yarım kaldığı ve aracına giderken yuhalandığı kaydedildi. Yuhlanmasının onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek eylemler olduğu belirtilen dilekçede, "Sanık Ekrem İmamoğlu kürsüde müvekkil hakkında 'O arkadaş burayı germeye gelmiş, nezaketsiz provokasyonlarına devam ediyor, kötü söz sahibine aittir, Allah'tan korkun, üç buçuk sene ulan üç ayını bizden siz çaldınız, bir buçuk senesi pandemi, cebimizdeki paraları da çaldınız, yüzde ellisini çaldınız' şeklinde beyanlarda bulunmuştur" denildi.

        REKLAM

        "BEKLENİLMEYEN DAVRANIŞ VE SÖYLEMLERE MARUZ KALMIŞTIR"

        Şadi Yazıcı'nın, programa davet ile katıldığı ve kendisine verilen süre içinde konuşmak istediği ifade edildi. Konuşma süresince kimseyi zan altında bırakabilecek söylemlerde bulunmadığı ifade edilen dilekçede, "Ancak müvekkil programın devamında beklenilmeyen davranış ve söylemlere maruz kalmıştır" ifadeleri yer aldı.

        İMAMOĞLU 15 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINDA

        Dilekçede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği eylem ve fiillerde 'hakaret' suçunun oluştuğu ve yargılamanın duruşma açılarak yapılması talep edildi. Talebi kabul eden mahkeme, 15 Aralık 2023 tarihine duruşma günü verdi.

        İDDİANAMEDEN

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak isteniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Ekrem İmamoğlu
        #Şadi Yazıcı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro