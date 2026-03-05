Canlı
        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu'nun “vatandaşa hakaret” davası düştü | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun “vatandaşa hakaret” davası düştü

        Ekrem İmamoğlu'nun "vatandaşa hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada düşme kararı verildi. Müştekiye yapılan ön ödemenin gerçekleştirilmesi nedeniyle dava sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:56
        İmamoğlu'nun "vatandaşa hakaret" davası düştü
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bir vatandaşa yönelik sözleri nedeniyle "hakaret" suçundan yargılandığı davada mahkeme, suçun ön ödeme kapsamında kaldığı, Ekrem İmamoğlu’nun ise müştekiye ön ödeme yaptığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

        İHA'daki habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, 26 Ekim 2024 tarihinde katıldığı Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA EXPO 2024) alanında dolaştığı sırada, Serkan Şahin (25) isimli vatandaşa yönelik sözleri nedeniyle yargılanmasına başlandı.

        Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, "yolsuzluk" ve "casusluk" suçundan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı hazır bulundu. Müşteki avukatı ise duruşmaya mazeret dilekçesi sunarak katılmadı. Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, davanın düşürülmesini talep etti.

        DAVADA DÜŞME KARARI VERİLDİ

        Kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nun üzerine atılı suçun ön ödeme kapsamında kaldığı ve söz konusu ödeme miktarı olan 12 bin 690 liranın İmamoğlu tarafından avukatları aracılığıyla yatırıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu "şüpheli", Serkan Şahin ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda müşteki ile İmamoğlu’nun tesadüfen karşılaştığı, müştekinin İmamoğlu'na üç, beş metre mesafedeyken bir başkasıyla "Burada geziyor da, şehit oldu askerimiz ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan’ı" şeklinde konuştuğu, İmamoğlu’nun bu sözleri duyması üzerine, "Sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin" dediği ve bunun üzerine müşteki Serkan Şahin’in şikayetçi olduğu anlatıldı.

        "SÖZLER MÜŞTEKİNİN ŞAHSINA DEĞİLDİR"

        İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun da ifadesine yer verildi. İmamoğlu, "Sarf edilen sözler, müştekinin onur, şeref, ve saygınlığını rencide edici boyutta değildir. Nezaket dışı, kaba söz niteliğindedir. Sarf edilen sözleri müştekinin şahsına değil, eylemine yönelik olarak dile getirdim" dedi.

        UZLAŞMA SAĞLANAMADIĞI BELİRTİLDİ

        Öte yandan iddianamede soruşturmaya konu suçun uzlaştırma kapsamına girmesi nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

        2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

        Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

