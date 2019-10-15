Uluslararası Para Fonu'nun ( IMF) 2019 yılı Güz Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı. Türkiye için Nisan'da yayımlanan 'Ekonomik Görünüm Raporunda 2019 yılı için yüzde 2.5 daralma öngören IMF, bugünkü raporunda beklentisini yüzde 0.2'ye yükseltti. IMF, 2020 yılı için büyüme beklentisini yüzde 2.5'ten yüzde 3.0'e yükseltti.

ENFLASYON BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Fonun Türkiye'nin 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 17.5'ten yüzde 15.7'ye, 2020 yılı tahmini de yüzde 14.1'den yüzde 12.6'ya geriledi. Yıl sonu için tüketici fiyat beklentileri bu yıl için yüzde 15.5'ten yüzde 13.5'e, gelecek yıl için yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirildi.

IMF, cari işlemler dengesi/GSYH beklentisini bu yıl için yüzde 0.7'den yüzde -0.6'ya, gelecek yıl için yüzde -0.4'ten yüzde -0.9'a revize etti.

İŞSİZLİK TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye için işsizlik oranı beklentisini artıran IMF bu yıl için yüzde 12.7’den yüzde 13.8’e ve 2020 için de yüzde 11.7’den yüzde 13.7’ye yükseltti.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Global ekonomi için büyüme tahminini bir kez daha düşüren IMF bu yıl küresel büyümenin yüzde 3 olacağını tahmin etti. Bu 2008 yılındaki küresel mali krizden buyana görülen en düşük büyüme oranı. IMF, Nisan ayında yayınladığı raporda global GSYH'nın bu yıl yüzde 3.3 büyüyeceğini tahmin etmiş, Temmuz'da bu beklentisini yüzde 3.2'ye indirmişti. Fon bugünkü raporda da büyüme 2019 tahminini yüzde 3'e çekti. Kuruluşun raporunda, "Küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya bulunuyor. 2019 küresel büyüme tahmini bu nedenle yeniden aşağı yönlü revize edilerek yüzde 3’e düşürüldü. Bu küresel finansal krizden sonra en yavaş hız." değerlendirmesine yer verildi. IMF, 2020 yılı GSYH büyüme tahminini de yüzde 3.5'ten 3.4'e revize etti.

'TİCARET SAVAŞLARININ SONUCU'

Düşük büyümenin artan ticaret ihtilaflarının bir sonucu olduğu belirtilen raporda, “ticari ve jeopolitik yüksek belirsizlikler”, “bazı gelişmekte olan ekonomilere ait özel faktörlerin makroekonomik baskıya neden olması”, “düşük verimlilik artışı ve gelişmiş ekonomilerde yaşlanan nüfus gibi yapısal etkenler” küresel ekonominin düşük büyümesini etkileyen diğer unsurlar olarak gösterildi. Raporda, ekonomik görünümdeki aşağı yönlü risklerin arttığına vurgu yapılarak, “Ticaretin önündeki engeller ve Brexit'e bağlı riskler dahil olmak üzere artan jeopolitik gerilimler tedarik zincirlerini daha da bozabilir ve güveni, yatırımı ve büyümeyi zedeler.” ifadesine yer verildi.

“Senkronize bir yavaşlama” ve “belirsiz bir toparlanma” ile küresel ekonomik görünümün “riskli” kaldığı aktarılan raporda, küresel olarak yüzde 3'lük bir büyümede politika hatalarına yer olmadığı vurgulanarak, politika yapıcılarına, iş birliği içinde “acil” olarak ticari ve jeopolitik gerginlikleri giderme çağrısı yapıldı.