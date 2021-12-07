Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak Son dakika! İnşaat malzemelerinde KDV indirim talebi
ABONE OL

Müteahhitler artan maliyetlere karşı "dengeleyici teşvik" istedi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, konut sektöründe artan maliyetlere karşı temel inşaat malzemelerine yönelik KDV indirimi gibi bazı dengeleyici teşvikler verilmesini talep etti. Tellioğlu, "Konut maliyetlerindeki arsa payının yüzde 50'den yüzde 35-40'lara çekilmesi sağlanmalı" dedi

Son dakika! İnşaat malzemelerinde KDV indirim talebi
AA

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Hakan Gedikli'nin orta ve küçük ölçekli yatırımcıya "Gel, beraber inşa edelim" çağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gedikli'nin “Elinde dönüşüm yapmak için veya yeni proje geliştirmek için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize başvuru yapabilirler. Hedefimiz üretimi ve istihdamı artırmak.” açıklamasını çok anlamlı ve kıymetli bulduğunu vurgulayan Tellioğlu, "Bu yaklaşımından dolayı Türk inşaat sektörü adına kurumlarına ve kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Tellioğlu, Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında bekleyen 6 milyona yakın yapı stokunun olduğunu aktararak "Büyük ailelerin çekirdek aileye dönüşmesinden kaynaklı göç hareketi ülkemizde yıllık konut ihtiyaç talebini son on yıllık istatistiklerde ortalama 900 bin civarına taşımıştır. Bu rakamın tamamının, TOKİ, Emlak Konut veya markalı konut üreticileri tarafından üretilmesi mümkün değildir, bu açıdan Sayın Genel Müdürümüzün bu açıklaması sektöre moral olmuştur." diye konuştu.

BELEDİYELERE VE BAKANLIĞA ARSA ÇAĞRISI

Uygun fiyatlı konuta rahat erişilebilmesi için talepleri olduğuna işaret eden Tellioğlu, şöyle devam etti:

"Belediyeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ve ilişkili kurum ve kuruşların, mümkün olduğunca altyapısı belediyelerce hazırlanacak arsa üreterek konut maliyetlerindeki arsa payının yüzde 50'den yüzde 35-40'lara çekilmesi sağlanmalı. Sektör olarak bizlerin de başından beri talep ettiğimiz yapı müteahhitlerinin disipline edilmesi ve düzenlemesi çok faydalı olur."

Salgın ve tedarik zincirindeki bozulmalara bağlı oluşan maliyet artışlarının sıkı kontrol edilerek gerçek maliyet girdileri dışında fırsatçılığa izin verilmemesini isteyen Tellioğlu, "Ayrıca oluşan yüksek fiyat artışları için temel inşaat malzemelerine yönelik KDV indirimi gibi bazı dengeleyici teşvikler verilmeli. Müteahhitlik sektörünün tıkanıklığı giderilerek vatandaşımızın uygun fiyatlarda konuta erişimine fırsat sağlanmalıdır. Bununla birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları da hızlanmış olur" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gayrimenkulde İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve Bursa başı çekecek
EMLAK İşte 2022’de en çok ilgi çekecek iller
TOKİ 29 ilde 307 arsayı açık artırmayla satacak
EMLAK TOKİ'den 29 ilde 307 arsa satışı
Son dakika! İnşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 23.9 arttı
EMLAK İnşaat malzemesi sanayi üretiminde artış
'Hedef Türkiye'de ilk 5'e girmek'
EMLAK 'Hedef Türkiye'de ilk 5'e girmek'
SPK'dan gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin düzenleme
EMLAK SPK'dan gayrimenkul yatırım fonlarına düzenleme
Tapu harcında kasım ayı bitmeden tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı
EMLAK Tapu harcında tüm zamanların yıllık rekoru
Düşler Vadisi'nde ilk etap teslimlerine başlandı
EMLAK İlk etap teslimlerine başlandı
6 şirketin sözleşmeleri Katılım Evim ve İmece Evim’e devredilecek
EMLAK Sözleşmeleri 2 şirkete devredilecek
Ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistikleri açıklandı
EMLAK Yapı ruhsatı verilen bina sayısı arttı
Eylül ayı konut fiyat endeksi açıklandı
EMLAK Konut fiyatları yüzde 35.5 yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.