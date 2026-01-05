Habertürk
        Son dakika: İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti | Son dakika haberleri

        İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti

        DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti. Karatutlu çarşamba günü AK Parti'ye katılacak ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı da 20'ye düştü.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05.01.2026 - 11:14 Güncelleme: 05.01.2026 - 11:30
        İrfan Karatutlu DEVA'dan istifa etti
        Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa etti.

        Karatutlu'nun çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öğrenilirken, rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

        Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü.

        Karatutlu'nun katılımıyla da AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 273'e yükselecek.

        Maduro uçaktan indirildi

        ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak, ABD'nin New York şehrine indi. Maduro'nun daha sonra görevliler eşliğinde uçaktan indirildiği görüldü.

