İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti
DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti. Karatutlu çarşamba günü AK Parti'ye katılacak ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı da 20'ye düştü.
Giriş: 05.01.2026 - 11:14 Güncelleme: 05.01.2026 - 11:30
Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa etti.
Karatutlu'nun çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öğrenilirken, rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.
Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü.
Karatutlu'nun katılımıyla da AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 273'e yükselecek.
