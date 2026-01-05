Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Isınmak için otomobilde pürmüz yaktılar

        Isınmak için otomobilde pürmüz yaktılar

        Havanın soğuması Erzurum'da araç kaloriferlerini bile yetersiz bıraktı. Eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından korunmak için vatandaşların otomobil içerisinde tüp pürmüz yaktığı görüntüler dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 10:27 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:38
        Araçta pürmüz ile ısınmaya çalıştılar
        Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da araç kaloriferleri bile yetersiz kaldı.

        İHA'nın haberine göre; Erzurum’da seyir halindeki otomobilde ısınmak için tüp yakan vatandaşlar hem ılındı hem de camlarda oluşan buzlanmayı önlemeye çalıştı.

        ALINAN TEDBİRLER DİKKAT ÇEKİCİ

        Erzurum’da geçtiğimiz yıllara oranla hava sıcaklığının rekor dereceye düştüğü Erzurum’da soğuk hava karşısında alınan ilginç tedbirler dikkat çekiyor.

        OTOMOBİLDE PÜRMÜZ YAKTILAR

        Otomobil içerisinde tüp pürmüzü yakan vatandaşlar çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca yüzlerce beğeni aldı.

        #Erzurum
        #Son dakika haberler
