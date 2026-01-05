Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da araç kaloriferleri bile yetersiz kaldı.

İHA'nın haberine göre; Erzurum’da seyir halindeki otomobilde ısınmak için tüp yakan vatandaşlar hem ılındı hem de camlarda oluşan buzlanmayı önlemeye çalıştı.

ALINAN TEDBİRLER DİKKAT ÇEKİCİ

Erzurum’da geçtiğimiz yıllara oranla hava sıcaklığının rekor dereceye düştüğü Erzurum’da soğuk hava karşısında alınan ilginç tedbirler dikkat çekiyor.

OTOMOBİLDE PÜRMÜZ YAKTILAR

Otomobil içerisinde tüp pürmüzü yakan vatandaşlar çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca yüzlerce beğeni aldı.