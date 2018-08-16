Fenerbahçe'de yeni transfer Islam Slimani için imza töreni düzenleniyor. Leicester City'den kiralanan futbolcu, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertli formaya bağlayan imzayı atıyor. Cezayirli golcü, 31 numaralı formayı giyecek.

TOPLANTIDAN AÇIKLAMALAR:

DAMIEN COMOLLI: İSTEDİĞİMİZ İLK FUTBOLCUYDU

"Islam'ı buraya getirdiğimiz için çok mutluyuz. O bizim transferin en başında istediğimiz futbolcuydu. O da bizim kadar Fenerbahçe için istekliydi ve motiveydi."

CUMARTESİ GÜNÜ OYNAYABİLECEK Mİ?

"Cumartesi günü oynayabilmesi için yoğun bir çalışma oldu. Bazı belgelerle ilgili işlemler var. Cumartesi günü oynayabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

ISLAM SLIMANI: DAMIEN'E BANA FENERBAHÇE'YE GELME FIRSATINI SUNDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum, çok büyük bir kulübe geldim. Bu kulüp için her şeyi vereceğim. Damien'e de Fenerbahçe'ye gelme fırsatını bana sunduğu için teşekkür ediyorum"

"BENFICA KARŞISINDA KAZANMA ŞANSI DAHA FAZLA OLAN BİZDİK"

"Biz gerçekten çok iyi bir takımız, karşımızda Benfica gibi önemli bir takım olmasına rağmen kazanma şansı daha fazla olan taraftık. Bu sezon iyi işler yapabileceğimizi gördük"

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 16, 2018

"İngiltere'de Portekiz'e kıyasla daha az şans bulduğumu düşünüyorum. İklimi farklı, atmosferi farklı, kültürü farklı. Bir de geçen sezon çok sakatlık yaşadım. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen oynadığım her maçta elimden geleni yaptım. Ve az süre almama rağmen ya gol attım ya da asist yaptım"

BAŞKA TAKIMLARDAN TEKLİF ALDI MI?

"Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum, tek düşüncem buydu. Bunun dışında hiçbir şey düşünmüyorum. Derbilerle ilgili konuşacak olursam derbilerin atmosferinin sıra dışı olduğunu biliyorum. Son maçtaki ortamı gördüm, derbilerde bunun daha da inanılmaz boyuta ulaşabileceğini biliyorum. Bu da transferindeki pay sahibi noktalardan biriydi"

"Türkiye'de forma giyen milli takımdan arkadaşım var, Sofiane Feghouli. Transferimden önce tabii ki konuştuk, imza attıktan sonra da beni tebrik etti. Takım içine gelirsek Portekizce konuşabiliyorum, Fransızca, İngilizce, Arapça konuşabiliyorum. Futbol artık çok dilli bir oyun, iletişim sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ