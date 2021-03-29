İsmail Çataklı'dan o iddialara yanıt 0:00 / 0:00

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İsmail Çataklı, HDP'den istifa eden Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın sosyal medyada ortaya attığı iddialara yanıt verdi. Şık, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni ve danışmanı olan Ömer Işık'ın balyalar halindeki eurolarla görüntülerini paylaşmıştı. Şık görüntüler üzerine, "Meseleyi siyasallaştırmaya çalışıyorlar" diyen Süleyman Soylu, aşağıdaki videoda yer alan görüntülerdeki balyalar halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilir. Zaten işgal ettiği makam kendisini bununla görevlendiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ise, Şık'ın iddialarına yanıt vererek, "HDP’den milletvekili seçilen, birçok yasa dışı eylemin içerisinde bulunan, PKK heveslisi Ahmet Şık; Türk Polisi 8 Ocak’ta, bahsettiğin olayın ilgililerini gözaltı yaptı, 10 Ocak'ta tutuklama oldu... PKK’nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın..." ifadelerini kullandı.

— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) March 29, 2021