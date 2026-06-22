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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Isparta’da ağaç keserken altında kalan Veysel İnan hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Isparta’da ağaç keserken altında kalan adam hayatını kaybetti

        Isparta'da tarlasında ağaç kesen Veysel İnan, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, İnan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Kestiği ağacın altında can verdi

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyünde tarlasında ağaç kesen adam, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre olay; Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasında ağaç kesimi yapan Veysel İnan'ın üzerine, kestiği ağaç düştü. Ağır yaralanan İnan'ı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İnan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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