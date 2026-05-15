DHA'daki habere göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Ukrayna açıklarında drone saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari geminin kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazından geçirileceği belirtilerek bu nedenle boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı açıklandı.

KIYI EMNİYETİ GEMİLERİ EŞLİK ETTİ

Kilyos açıklarında demirli bulunan Marquise isimli gemi saat 8.30'da İstanbul Boğazına girdi. Marquise'ye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9, Kurtarma-11, Ayazbey, Kıyıemniyeti-5, Ramazan Bey gemileri eşlik etti.