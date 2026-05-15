        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı | Son dakika haberleri

        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ukrayna açıklarında drone saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı "Marquise" isimli ticari geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında boğaz trafiğinin çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 11:47 Güncelleme:
        Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

        Karadeniz Ukrayna açıklarında drone saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari gemi, kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazından geçirileceği için boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

        DHA'daki habere göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Ukrayna açıklarında drone saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari geminin kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazından geçirileceği belirtilerek bu nedenle boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı açıklandı.

        KIYI EMNİYETİ GEMİLERİ EŞLİK ETTİ

        Kilyos açıklarında demirli bulunan Marquise isimli gemi saat 8.30'da İstanbul Boğazına girdi. Marquise'ye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9, Kurtarma-11, Ayazbey, Kıyıemniyeti-5, Ramazan Bey gemileri eşlik etti.

