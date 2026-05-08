İstanbul Burgazada açıklarında gündüz saatlerinde bulunan cansız bedenin 74 yaşındaki Namık Solak’a ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili adli inceleme sürüyor.

İHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Burgazada açıklarında meydana geldi. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Kıyıya çıkarılan cansız beden üzerinde yapılan incelemeler ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda hayatını kaybeden kişinin Namık Solak olduğu belirlendi.

Namık Solak’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı adli incelemenin devam ettiği öğrenildi.